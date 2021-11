Le civiche di Fatone a sostegno di Rotice: “Non possiamo permetterci un ritorno al passato”

Le liste civiche #CittàProtagonista, “La mia Città” e “E 885 – Manfredonia Rinasce” componenti della coalizione “Manfredonia 2050”, in prosecuzione del proficuo percorso intrapreso nella direzione del cambiamento e dell’alternativa rispetto al passato, al turno di ballottaggio del prossimo 21 novembre sostengono il candidato sindaco Gianni Rotice – Candidato Sindaco Manfredonia.

Una scelta maturata per l’affinità delle idee programmatiche e del modus operandi dell’Ing. Rotice, persona e professionista concreto, capace, leale e dall’alto profilo istituzionale che ora rappresenta l’unica vera radicale svolta per il futuro di #Manfredonia, una città in cui urge un celere rilancio amministrativo, sociale, economico e culturale dopo gli oltre vent’anni di una certa politica e una lunga fase di Commissariamento da essa causato e che si presenta sotto mentite spoglie come il “nuovo”.

Non possiamo permetterci un ritorno al passato, abbiamo bisogno di credibilità, slancio e nuova linfa per aprire una nuova stagione per Manfredonia che i cittadini chiedono a gran voce come dimostrato dall’esito del primo turno elettorale, nel quale, la nostra coalizione ha ottenuto un ottimo risulto, raccogliendo la necessità del CAMBIAMENTO.

Traguardo che, in sede di ballottaggio, è possibile raggiungere con un’unica soluzione: l’elezione a sindaco dell’Ing. Rotice.

Pertanto, invitiamo i nostri elettori e tutti i cittadini di Manfredonia, tra il passato ed il futuro, a scegliere in maniera netta il futuro.

Città Protagonista

La mia Città

E885 – Manfredonia Rinasce