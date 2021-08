Le ceneri di Raffaella Carrà all’Argentario. Il 5 settembre Messa di suffragio a San Giovanni Rotondo

Le ceneri di Raffaella Carrà sono arrivate all’Argentario stamane, ad un mese dalla morte della popolare artista. E lì riposeranno, custodite in un’urna, come desiderava.

Al termine della funzione religiosa ha poi preso la parola Lorena Bianchetti, già intervenuta a conclusione dei funerali il 5 luglio scorso, per rivolgere un saluto alla compianta amica. “Raffaella, continua a sorridere per noi anche nel palcoscenico del cielo“, ha detto la conduttrice Rai, annunciando che il prossimo 5 settembre verrà celebrata una messa in ricordo della Carrà a San Giovanni Rotondo, luogo spirituale caro all’ex soubrette.