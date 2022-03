Le ceneri di Angela Frank McCourt Adelphi Edizioni 1997

Ripensando alla mia infanzia, mi chiedo come sono riuscito a sopravvivere

Il romanzo racconta la terribile infanzia di Francis, nato a New York nel periodo tra le due guerre da genitori irlandesi: il padre, Malachy, perennemente ubriaco, che quando ha un lavoro si beve la paga settimanale il venerdì sera al pub; la madre Angela in costante lotta per nutrire i figli, molti dei quali destinati a una morte prematura.

La famiglia torna in Irlanda in cerca di maggiore fortuna, nella città di Limerick, dove risiede la famiglia di Angela. La situazione non migliora: la Grande Depressione è ancora più forte lì che negli Sati Uniti. Francis però cresce e fa propria la lotta contro la fame e la povertà, con la prospettiva di ritornare nella terra promessa: l’America, dove trovare fortuna e dove portare tutta la sua famiglia, o ciò che ne rimane.

A raccontare le vicende mentre le sta vivendo è proprio Francis, che con i suoi occhi osservatori di bambino curioso, riesce a dare alle pagine una vitalità che conferisce una prospettiva straniata al testo, a volte presentando le situazioni in modo che la loro drammaticità sia ancora più toccante e il giudizio che il lettore elabora sia ancora più critico. Ecco allora che i maestri boriosi, i preti ipocriti e i funzionari corrotti diventano crudeli aguzzini di questo inferno. Altre volte invece le sue parole regalano toni di comicità a una tragedia che non perde mai la sua atrocità.

Frank McCourt (New York 1930 – 2009)

Scrittore statunitense di origine irlandese, si laurea alla New York University. Ottenuto nel 1958 un master al Brooklyn College, McCourt inizia ad insegnare inglese alla McKee High School e la Stuyvesant Higt Schollo di New York.

Il romanzo autobiografico Le ceneri di Angela ottiene il National Book Critics Circle Award nel 1996 e il premio Pulitzer nel 1997. Nel 1999 è stato realizzato un film omonimo diretto da Alan Parker.

Sempre nel 1999 esce la continuazione del romanzo: Che paese, l’America, pubblicato in Italia nel 2003. Il suo ultimo romanzo esce nel 2005 Ehi, prof! (titolo originale: Teacher Man).

Frank McCourt scrive anche racconti per bambini. Le antologie americane contengono spesso brani tratti dai suoi libri.