Le canzoni di Pasolini con Aisha Cerami e Nuccio Siano al Teatro Vascello di Roma dal 20 aprile

Lo spettacolo concerto “Le Canzoni di Pasolini” con Aisha Cerami e Nuccio Siano – che firma anche la regia – torna a Roma in occasione del centenario, dopo i debutti a Casarsa e a New York. Ad accogliere il pubblico è la voce del poeta che recita i versi della sua “Meditazione orale” sulle note di Ennio Morricone, in un’incisione del 1970 realizzata per Roma Capitale. L’emozione continua con le voci dei due protagonisti, accompagnate da Roberto Marino al pianoforte, Andrea Colocci al contrabbasso e Salvatore Zambataro fisarmonica e clarinetto. Mentre sullo sfondo – nella video proiezione realizzata dal regista cinematografico Daniele Coluccini (Et in terra pax, Il Contagio) – scorrono preziose immagini di archivio che raccontano la vita di Pier Paolo Pasolini.

“Niente meglio delle canzoni ha il potere magico, abiettamente poetico, di rievocare un tempo perduto.” – scrive il poeta nel 1964 in un articolo per Vie Nuove, intitolato “Il fascino del juke box” – “Le intermittenze del cuore più violente, cieche, irrefrenabili sono quelle che si provano ascoltando una canzonetta.”

I quattordici pezzi in programma – arrangiati per lo spettacolo dal Maestro Roberto Marino, anche autore di 5 brani originali – testimoniano la profondità del rapporto dell’artista con la musica. Sono canzoni scritte per il cinema, canzonette scritte tanto per divertirsi, poesie messe in musica. Alcuni brani sono molto famosi, come “Il valzer della toppa”, “Uccellacci e uccellini” o “Che cosa sono le nuvole?”, altri inediti e molti ormai introvabili. Tutti portano la firma di grandi musicisti: da Morricone, Hadjidakis e Umiliani a Endrigo, Modugno e De Carolis.

LE CANZONI DI PIER PAOLO PASOLINI

MEDITAZIONE ORALE

Testo e voce di Pier Paolo Pasolini, musica di Ennio Morricone

C’ È FORSE VITA SULLA TERRA?

Testo di Dacia Maraini e P.P.P. sulla musica composta da Manos Hadjidakis per il

film di Dusan Makavejev, Sweet Movie

BALLATA DEL SUICIDIO

Musica di Giovanni Fusco

I RAGAZZI GIÙ NEL CAMPO

Testo di Dacia Maraini e P.P.P. sulla musica composta da Manos Hadjidakis per il

film di Dusan Makavejev, Sweet Movie

TANGO DE LI SETTE VELI

Musica di Roberto Marino

VALZER DELLA TOPPA

Musica di Piero Umiliani

I titoli di testa di UCCELLACCI E UCCELLINI

cantati da Domenico Modugno

CHE COSA SONO LE NUVOLE?

Musica di Domenico Modugno

BEGUINE

Musica di Roberto Marino

MARILYN

AY DESESPERADAMENTE

Musica di Roberto Marino

LA RABBIA DEL POETA (dal film “La rabbia” 1962)

NOTTURNO

Musica di Ettore De Carolis

MACRÌ TERESA DETTA PAZZIA

Musica di Piero Umiliani

VERSI BUTTATI GIU’ IN FRETTA

CHI È UN TEDDY BOY?

Musica di Roberto Marino

CRISTO AL MANDRIONE

Musica di Piero Piccioni

DEDICA

Musica di Roberto Marino

IL SOLDATO DI NAPOLEONE

Musica di Sergio Endrigo

Teatreo Vascello Dal 21 al 24 aprile 2022 MUSICA E TEATRO

giovedì e venerdì h 21 – sabato h 19 – domenica h 17

LE CANZONI DI PASOLINI

con Aisha Cerami e Nuccio Siano

Arrangiamenti Roberto Marino

Andrea Colocci contrabbasso

Roberto Marino pianoforte

Salvatore Zambataro fisarmonica e clarinetto

luci Luca Santini

video proiezioni Daniele Coluccini

fonica Fulgenzio Ceccon

aiuto regia Anna Maria Loliva

regia Nuccio Siano

durata 1h 20’

