Le Boungainville a Manfredonia, Rotice a bordo: “Manfredonia si apre finalmente al mare”

Questa mattina all’alba ha attraccato al Molo di Ponente la nave crociera “luxury” Le Bougainville, della compagnia di navigazione francese Ponant, considerata fra le più esclusive al mondo del settore. Ad accoglierla lo splendido skyline della città.

Con sei ponti, una lunghezza di 131 metri, è dotato di attrezzature innovative ed ecocompatibili, uno yacht da crociera con sole 92 cabine dal design elegante e spaziose che, insieme alle aree lounge, consentono di vivere un viaggio raffinato e speciale che si arricchisce anche della presenza della Blue Eye, una sala subacquea multisensoriale dove i passeggeri possono scoprire e sperimentare il mondo sottomarino. A bordo 294 persone di cui 184 crocieristi e 110 componenti dell’equipaggio.

Come primo cittadino ho portato al Comandante il saluto ed il benvenuto dell’Amministrazione e di tutti i cittadini. Assieme all’ottima riuscita del collegamento estivo con le Tremiti, la ripresa dell’approdo delle navi da crociera riapre una stagione importante per il turismo e l’economia per tutto il territorio, rispetto ai quali è importante il lavoro istituzionale e tecnico con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e le società portuali per dare maggiore impulso e continuità a questo servizio.

Manfredonia, si apre finalmente al mare.