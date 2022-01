Le bombe in Capitanata finisco su “The Times”, la “quarta mafia” fa il giro del mondo

Nei giorni scorsi anche il The Times ha parlato della serie dì bombe ed atti intimidatori in Capitanata.

“Un gruppo mafioso emergente noto per la violenza estrema ha lanciato questo mese una sfida alla polizia con otto attentati dinamitardi contro aziende e negozi. Conosciuta come la quarta mafia, i clan intorno a Foggia, in Puglia, nel sud Italia, hanno inscenato gli attacchi dopo una serie di arresti e sequestri di proprietà volti a frenare il loro potere.”

Purtroppo l’efferatezza della quarta mafia fa il giro del mondo