Uno striscione appeso a una inferriata su cui si legge “le bimbe di Conte” con un cuore rosso è stato sistemato in corso Garibaldi a San Nicandro Garganico (Foggia) per l’arrivo dell’ex premier. “Siamo le bimbe ma anche le contesse for ever”, spiega Dora Coco che capeggia una ciurma che conta “200 iscritte solo a San Nicandro”.