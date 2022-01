Le arance della Ricerca in Piazza Stella, sabato e domenica 29 e 30 gennaio

INSIEME STIAMO BENE, CON LE ARANCE DELLA SALUTE

In Piazza Stella, sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022

Con il motto “la ricerca non si può fermare”, riprendono le iniziative solidaristiche che interessano in questo fine settimana anche la città di Manfredonia.

Sabato 29 gennaio (dalle 17 alle 21) e domenica 30 gennaio 2022 (dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21), con i volontari dell’A.I.R.C. – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – ci sarà il prof. Rosario Facciorusso, delegato di zona, ad offrire ottime arance e vasetti di marmellata e miele in cambio di una donazione per la Ricerca.

Già impegnato da svariato tempo, il prof. Faccciorusso, sarà di nuovo a disposizione della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, con una ulteriore iniziativa che avrà luogo contemporaneamente in centinaia di piazze d’Italia, con l’obiettivo concreto di procurare ulteriori fondi che possano favorire la Ricerca per sconfiggere un male che, purtroppo, ha colpito tanti dei nostri familiari, dei nostri amici e delle persone a noi collegate da vincoli di affetto.

Si invita, pertanto, la cittadinanza ad essere presente presso il gazebo dell’A.I.R.C. allestito in Piazza Stella, quale ulteriore occasione per dimostrare che anche Manfredonia è solidale verso i malati di cancro e le loro famiglie”.

“Aiutare la ricerca è l’unico modo per sconfiggere il cancro”

Siete attesi, in tanti, come sempre.

prof. Rosario Facciorusso, responsabile AIRC Manfredonia