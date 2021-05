Le anticipazioni di SkyTg24: Puglia, Calabria e Sicilia verso il ‘giallo’

Oggi il monitoraggio dell’Iss-ministero della Salute sull’emergenza Covid-19, la maggior parte dell’Italia dovrebbe restare in area gialla. Ai territori che già si trovano nella fascia a basso rischio potrebbero aggiungersi anche Calabria, Sicilia e Puglia. La Sardegna va verso una conferma della zona arancione ma chiede il passaggio anticipato in giallo. La Valle d’Aosta potrebbe lasciare il rosso

PUGLIA – La regione spera in un passaggio dalla zona arancione alla zona gialla. Dal 28 aprile al 4 maggio, secondo il rapporto Gimbe, in Puglia c’è stata una riduzione del 14,8% rispetto a sette giorni prima e anche i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono passati da 1.231 a 1.179