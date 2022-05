Le 5 spiagge più belle d’Italia secondo The Guardian. Ecco i cinque arenili scelti dall’autorevole quotidiano britannico, che ha stilato la classifica delle 40 spiagge più belle d’Europa nel 2022.

San Michele in Sirolo nel Conero, Marche

Sulla Riviera del Conero, Sirolo è tra le località più amate. Una delle spiagge più belle, scelta anche dal Guardian, è quella di San Michele: sabbia e ghiaia candida, contornata dalle falesie del Conero e dalla vegetazione di macchia mediterranea. In questo tratto di Adriatico, inoltre, il mare è insolitamente azzurro-turchese e cristallino. Tra i lidi nei paraggi, da non perdere anche le spiagge Urbani e Sassi Neri.

2. Punta della Suina, Gallipoli, Puglia

In Puglia, in particolare nel Salento, The Guardian ha scelto la spiaggia di Punta della Suina, a sud della cittadina di Gallipoli. Siamo nel cuore di quelle che vengono chiamate anche le “Maldive d’Italia”.

3. Sa Colonia, Chia, Sardegna

La spiaggia di Sa Colonia, nel sud della Sardegna, è senza dubbio tra le più belle di tutta l’isola. Si trova lungo i sette chilometri della baia di Chia: sabbia-borotalco bianchissima e soffice, acque turchesi, la rappresentazione perfetta del paradiso balneare.

Oltre alla Torre Spagnola sul promontorio, nei pressi è possibile scorgere anche i resti della città fenicia di Bithia (risalgono all’VIII secolo a.C.).

4. Calamosche, Riserva naturale di Vendicari, Sicilia

La spiaggia di Calamosche si trova all’interno della Riserva naturale di Vendicari, sulla punta sudorientale della Sicilia. Occorre percorrere un lungo tratto a piedi per raggiungerla ma la fatica è ricompensata dalla straordinaria bellezza del luogo.

5. Sperlonga, Lazio

Last but not least nella selezione delle 5 spiagge più belle d’Italia secondo The Guardian, ecco la spiaggia di Sperlonga, sul litorale tirrenico a sud di Roma, in provincia di Latina, nel Lazio. Siamo nei pressi del Promontorio del Circeo e la cittadina di Sperlonga, con le sue case bianche affacciate sul mare, è un piccolo gioiello della regione.