Le 10 star di Hollywood che hanno cominciato col porno

Non tutte le star hollywoodiane hanno iniziato la propria carriera girando film d’azione, commedie, thriller etc. Molti di loro, anzi, hanno avuto un inizio in sordina e agli albori delle proprie carriere, hanno esordito in pellicole per adulti prima di sbarcare il lunario con produzioni che gli hanno reso l’appellativo di divo del cinema.

1. Sasha Grey

Sasha Grey ha iniziato la sua carriera da porno diva nel 2006, girando film insieme a Rocco Seffredi. Ha vinto numerosi premi come pornostar come quello di Artista dell’anno nel 2008 da AVN.

2. Perrey Reeves

È forse meglio conosciuta sotto il nome di Mrs Gold, la moglie di Ari Gold nella serie TV Entourage. Nessuno però sapeva che ha iniziato come pornostar e lavorato per Pornhub, XVideos e HD Porn.

3. Sunny Leone

Una delle attrici più talentuose e famose della pornografia, Sunny Leone ha debuttato a Bollywood con Jism 2. Ha inoltre recitato per Pornhub, Brazzers e BustyMilfs.

4. Matt Le Blanc

Chi non lo ha amato in Friends? Tutti adoravano Joey ma nessuno sapeva che ha esordito come porno attore in Red Shoe Diaries.

5. Helen Mirren

Helen Mirren ha esordito in Caligola, un film erotico. Ha sempre affermato di non sapere che si trattasse di recitare in un film per adulti dato che il regista aggiunse scene di sesso a sua insaputa.

6. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone, prima di girare Rocky e altre pellicole di successo, ha iniziato recitando come porno attore nel film Porno Proibito.

7. Cameron Diaz

Cameron Diaz non può fare a meno del sesso ed è stata la stessa attrice a rivelarlo. Ha svelato che quando si trova in albergo guarda sempre film porno e in gioventù ha recitato proprio in una di queste pellicole vietate ai minori di 18 anni.

8. Arnold Schwarzenegger

L’ex governatore della California è un ex attore porno, anche se lo è stato solo per un breve periodo.

9. Jackie Chan

Jackie ha recentemente ammesso in un’intervista di aver fatto parte di film porno soft negli anni ’80.

10. Marilyn Monroe

Marilyn Monroe girò il suo primo porno a 17 anni.