L’azienda SottoleStelle dona anche alla Caritas di Manfredonia

L’azienda SottoleStelle ha la sua sede principale a San Giovanni Rotondo ed un deposito logistico nella zona industriale di Manfredonia.

Biagio e Rachele sono i fondatori di un’azienda che produce prodotti di altissima qualità rigorosamente biologici, ossia quei prodotti che vengono fuori da una terra non violentata da pesticidi.

Un legame intimo con la Natura che ci riporta alle nostre radici. La loro filosofia è: “siamo sotto lo stesso cielo, sotto le stesse stelle”. Anche loro non hanno fatto mancare il loro supporto a sostegno dei più fragili in questo periodo difficile per molti.

Dopo aver sostenuto la Caritas di San Giovanni Rotondo e di Foggia, non hanno esitato un attimo a dire: “si ci siamo”, anche alla Caritas di Manfredonia.

Loro non ci sono solo durante i periodi di coronavirus ma in qualsiasi momento dell’anno, perché la povertà è una delle più grandi piaghe del mondo. Grazie dal più profondo del nostro cuore.