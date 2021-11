“L’avv. Prencipe chiede al Ministero il rinvio di almeno 30 giorni della conferenza di servizio decisoria per l’isola 15; fissata per il 30 novembre p.v. e il nuovo decorso dei termini perentori intermedi”

Con l’istanza, che allego, ho chiesto al Ministero della Transizione Ecologica di posticipare di almeno 30 giorni la Conferenza dei Servizi decisoria convocata per il prossimo 30 novembre e organizzata su istanza di ENI Rewind SpA per l’approvazione del documento di Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e S.M.I dell’Isola 15, dl cui convocazione sono venuto a conoscenza solo ieri incidentalmente.

A motivare la mia richiesta è la coincidenza con le elezioni comunali in corso e il particolare interesse che la comunità cittadina mostra per le vicende che riguardano il disinquinamento dell’area del “SIN di Manfredonia”. D’altronde, la Conferenza dei Servizi, pur avendo un carattere prevalentemente tecnico, è stata convocata dopo l’indizione delle elezioni, per cui mi sarei aspettato che il Ministero ne tenesse conto ai fini della fissazione della data del 30 novembre e, soprattutto, dei termini intermedi perentori per esercitare il diritto di fare osservazioni e chiedere integrazioni documentali..

È bene chiarire che la mia iniziativa non intende minimamente scavalcare le prerogative della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, alla quale ho parimenti indirizzato la mia lettera, chiedendo alla stessa di farsi interprete del legittimo interesse da me rappresentato, a prescindere da chi vinca le elezioni. In sostanza, come cittadino e come candidato sindaco, ho ritenuto opportuno far notare la necessità di tener nel giusto conto il fatto che il prossimo 21 novembre la città avrà finalmente una rappresentanza democraticamente eletta, dopo quasi 3 anni di commissariamento, che in grado di affrontare direttamente ed adeguatamente anche questo compito.