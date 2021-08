Lavori nelle scuole primarie di Manfredonia

Il Comune di Manfredonia candida due Istituti della città all’Avviso Pubblico per “L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO, DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE E RELATIVO ALLESTIMENTO” indetto dal Ministero dell’Istruzione:

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA

PALESTRA E DEI LOCALI SPOGLIATOIO DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “PRIMARIA CROCE”

COD. EDIFICIO 0710290069 IN PIAZZA BOVIO A MANFREDONIA (FG) per un importo complessivo di €. 350.000,00, ;



2) LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA

PALESTRA E DEI LOCALI SPOGLIATOIO DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “PRIMARIA MADRE

TERESA DI CALCUTTA” COD. EDIFICIO 0710290078 IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 2 A

MANFREDONIA (FG) per un importo complessivo di

€. 209.861,22.