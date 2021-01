Lavoratori in crisi, finiscono nudi su un calendario: “Siamo in mutande, ma non ci arrendiamo”

“Siamo in mutande ma non ci arrendiamo”. Uno slogan, ma anche una provocazione per portare l’attenzione sulle aziende messe a dura prova dall’emergenza coronavirus. Daniele e Andrea Perotto, due fratelli di Cavaglià, in provincia di Biella, rispettivamente elettrauto e istruttore di palestra, si sono messi a nudo, letteralmente, per beneficenza ma anche per fare capire che, nonostante tutto, non sono pronti ad arrendersi. Con loro, sempre senza veli, i lavoratori di 12 attività del paese. Il risultato è un calendario con 13 scatti (i fratelli sono in copertina) realizzati pro bono dalla fotografa Elisa Pescina. Il ricavato verrà utilizzato per acquistare beni di prima necessità che poi verranno distribuiti agli indigenti di Cavaglià.

fonte ed articolo completo: https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/biella-lavoratori-in-crisi-senza-veli-in-un-calendario-siamo-in-mutande-ma-non-ci-arrendiamo-lideatore-a-tgcom24-nudi-p_28139394-202102k.shtml