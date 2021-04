Lavora nei supermercati Penny Market, diverse le posizioni aperte in Puglia

Sono diverse le posizioni aperte aperte in Puglia nella catena di supermercati Penny Market,

Prova a visitare il sito ufficiale e cercare le posizioni aperte in Puglia, Le varie figure saranno inserite all’interno dei vari punti vendita disseminati sul territorio e saranno ricercate tra candidati già in possesso di esperienza, ma anche tra giovani alla ricerca di un primo impiego e desiderosi di avviare una carriera nella Grande Distribuzione Organizzata.

Ricordiamo che Penny Market è una catena di supermercati discount che fa parte del Gruppo REWE, importante colosso del settore fondato a Colonia nel 1927 e che conta oggi più di 350.000 dipendenti e oltre 16.000 negozi nel mondo. In Italia Penny Market è presente dal 1994 grazie ad una collaborazione di REWE con il Gruppo Esselunga. Oggi Penny Market è presente in 18 Regioni d’Italia (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia) con oltre 380 negozi e ben sette centri di distribuzione, per un totale di 4.000 dipendenti.

Penny Market è una realtà in continua crescita che ogni anno apre nuovi negozi in tutto il territorio. L’azienda è sempre alla ricerca di candidati, sia figure esperte e preparate che giovani alla ricerca di un primo impiego per i quali sono sempre previsti dei contratti di stage e dei tirocini retribuiti che possono spesso portare ad assunzioni e stabilizzazioni successive. Vediamo alcune delle posizioni attualmente aperte in Penny Market:

STAGE ADDETTO VENDITA – SAN SEVERO (FG)

STAGE ADDETTO VENDITA – LUCERA (FG)

STAGE ADDETTO VENDITA – ANDRIA, Via Venezia Giulia (BAT)

STAGE ADDETTO VENDITA – BITONTO (BA)

STAGE ADDETTO VENDITA – BRINDISI

STAGE ADDETTO VENDITA – BARI, Via Amendola

STAGE ADDETTO VENDITA – TARANTO

