L’autunno parte con il caldo al sud: quando arriva il caldo?

Redazione22 Settembre 2025
L’autunno parte con il caldo al sud ed in provincia di Foggia dove le temperature, nelle zone interne, potrebbero superare anche i 30 gradi.

Ma quando ci sarà il calo delle temperature anche al meridione?

Mappe alla mano, il calo delle temperature comincerà da mercoledì sera e sarà piuttosto significativo su tutto il meridione.

A partire da giovedì 25 settembre, le massime potrebbero risultare già di 6-7°C più basse rispetto ai giorni precedenti, decretando la fine del caldo africano e l’avvio del primo vero clima autunnale anche per il meridione.

