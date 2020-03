Laureata via Skype dopo i casi Coronavirus. “Un bel segnale dal nostro territorio”

Mentre qualche politico nazionale di primo piano getta fango sull’Italia, invece di fare squadra o avanzare proposte utili al contrasto dell’emergenza sanitaria in atto (io c’ero al vertice dei capigruppo a Palazzo Chigi), dal territorio arriva un BELLISSIMO SEGNALE di operosità, solidarietà e capacità di superare gli ostacoli.



Qualche giorno fa sono stato contattato da una MAMMA di Manfredonia, la quale mi rappresentava che la figlia Alessandra, non avrebbe potuto discutere la tesi di laurea magistrale alla Ca’Foscari di Venezia, in quanto il consiglio di facoltà aveva deciso di non procedere con la sessione in loco, ma autorizzare il collegamento via skype.



Questa mamma mi chiedeva se c’era la possibilità di utilizzare qualche locale decoroso, idoneo all’importanza ed alla solennità dell’avvenimento.



Mi è subito venuta in mente la Casa dei Cittadini…Palazzo San Domenico.

Ho immediatamente avanzato richiesta in tal senso al Commissario Straordinario, dott. Vittorio Piscitelli, il quale a nome della Commissione, con grande senso civico e di servizio verso i cittadini, concedeva l’utilizzo della Sala del Loggiato.



CONCLUSIONE FELICE: Qualche giorno fa, Alessandra ha potuto discutere la sua tesi, laureandosi BRILLANTEMENTE in “Lingue, Istituzioni ed Economie dell’Asia e Africa Mediterranea”.



Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Commissione Straordinaria ed a tutti i DIPENDENTI COMUNALI coinvolti, che hanno dimostrato grande ALTRUISMO e DISPONIBILITA’, per il successo di questo BEL MOMENTO CIVICO, permettendo la realizzazione di un SOGNO MERITATO.

On. Antonio Tasso