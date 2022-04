Laura Pausini: arriva il suo docufilm, Piacere di conoscerti

È arrivato il nuovo docufilm che vede come protagonista Laura Pausini.

Il titolo di questa nuova produzione è “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”. Il docufilm è già disponibile dal 7 aprile sulla piattaforma di Amazon, Prime Video, in 240 Paesi del mondo.

L’idea originale è stata della stessa cantante mentre la produzione è scritta da Ivan Cotroneo, Monica Trametta e Laura Pausini.

Il documentario vedrà come protagonista Laura, la sua vita e la sua storia.

Nel caso ci sono tanti personaggi che fanno parte della sua famiglia e coloro che sono all’interno del suo entourage.

Nel film ci sarà un’attrice che interpreta la cantante nel 1992 ed è Cesara Zeka, mentre l’interprete scelta per la Laura bambina è Beatrice Migliozzi.

Il film si presenta come uno scorcio che attraversa la vita ed il personaggio, un invito per conoscerla meglio e nella verità del suo io.

Laura Pausini, con questa produzione, si pone una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 non avesse vinto il Festival di Sanremo?

Da questa premessa parte il racconto del film. Dunque, dopo avervi messo un po’ di curiosità non resta che vedere questa produzione! Buona visione.

Ecco il trailer completo di Piacere di conoscerti: