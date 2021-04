L’Audace promette battaglia al Manfredonia, Di Benedetto: “Quella partita non si deve sbagliare”

Non è piaciuta al patron dell’Audace (presto si chiamerà Trinitapoli) Di Benedetto la prestazione di domenica contro l’ex vicecapolista Corato: la sua squadra è stata costruita per vincere e la vetta è ancora lontana: “Con il Manfredonia è vietato sbagliare, alla capolista non bisogna concedere nulla perché hanno un grande organico e la vetta della classifica parla da sola. Mi aspetto dai miei una grande prestazione. Quella partita non la deve sbagliare nessuno dei miei” ha dichiarato Di Benedetto ad Antonio Villani de La Gazzetta del Mezzogiorno.