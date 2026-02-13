Latitante da 16 anni, torna in Italia per tifare l’hockey alle Olimpiadi: 44enne arrestato a Milano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Qualcuno direbbe che ha fatto un passo falso, ma nel caso specifico è scivolato sul ghiaccio. Un latitante slovacco di 44 anni è stato arrestato a Milano dai Carabinieri: era venuto in Italia per tifare la sua nazionale di hockey sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali. Ricercato da sedici anni, l’uomo risultava colpito da un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. I militari lo hanno rintracciato in seguito a una segnalazione partita da una struttura turistica in zona Baggio.

Arrestato a Milano: cosa sappiamo



L’operazione è avvenuta nella mattinata dell’11 febbraio all’interno di un camping in via Ajraghi, in zona Varesina. La nazionale slovacca di hockey giocava alle 16.40 contro la Finlandia, partita che l’uomo non ha fatto in tempo a vedere. Al momento dell’arresto, non ha opposto resistenza ed è stato portato nel carcere di San Vittore dove dovrà scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Non si esclude che l’uomo, assente dall’Italia da tempo, non fosse nemmeno a conoscenza del provvedimento emesso nei suoi confronti.