L’Associazione Io Sono Partita Iva: “Autorizzati da giugno, tre giorni fa la richiesta di sgombero. Ci riserviamo un’azione risarcitoria”

In merito a quanto accaduto, teniamo a precisare che il montaggio delle strutture, definite incompatibili con il carattere storico-artistico e monumentale del Castello di Manfredonia, era stato concesso da diversi mesi, essendo in possesso delle autorizzazioni già da Giugno.

Ciò nonostante, con solo tre giorni di anticipo, abbiamo ricevuto sollecitazioni in merito allo sgombero di tali strutture.

Così, per non ostacolare il lavoro degli organizzatori e dei finanziatori dell’evento, a causa anche dei tempi ristretti e del nostro non voler mettere a rischio l’evento natalizio, abbiamo provveduto allo spostamento, seppur ingiusto e contestabile, delle strutture.

Tuttavia, ci riserviamo di valutare, con i nostri legali la possibilità di un’azione risarcitoria.

Io Sono Partita Iva