L’Associazione Bandistica di Mattinata compie vent’anni

Le favole più famose iniziano con “C’era una volta…” o anche “Era una notte buia e tempestosa…”. Quella che stiamo per raccontarvi, però, non è una favola, ma una grande realtà, che da vent’anni opera a Mattinata e per Mattinata.

Correva il 16 ottobre del 2000 quando Antonia Gabriele, Raffaele Gentile, A. M. Rosa La Torre, Matteo Lauriola, Rosa Mazzone, Michele Minuti, Michele Notarangelo, Raffaele Ricucci, Concetta Santamaria, Maria Luigia Saraceno ed Anna Trotta fondarono l’Associazione Bandistica di Mattinata. Da allora, oltre cento ragazzi e ragazze hanno fatto parte del Complesso Bandistico, che ha allietato le vie di Mattinata con più di duecento esibizioni, tra sfilate e concerti, senza dimenticare i vari Festival e Raduni bandistici in cui ha portato – con onere ed onore – il nome di Mattinata in giro per l’Italia.

A proposito di onori, nel 2011, nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità di Italia, l’Associazione Bandistica è stata riconosciuta come Gruppo Musicale di Interesse locale, dal Comune di Mattinata, e nazionale dal Ministero per le Attività e i Beni Culturali.

Sin dalla propria nascita, l’Associazione Bandistica di Mattinata rappresenta la provincia di Foggia nell’ ANBIMA – Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome e da poco più di un anno lo fa anche a livello musicale. Tre componenti del Complesso Bandistico di Mattinata, infatti, sono stati selezionati per far parte della Banda Giovanile Rappresentativa della Puglia.

Il percorso musicale dell’Associazione Bandistica di Mattinata, in questi venti anni, è stato variegato: grazie alla collaborazione dei dirigenti e dei Maestri Alberto Mione – Direttore Artistico – Mimmo Marasco e Caterina Grieco, oltre al Complesso Bandistico sono nati nuovi progetti, quali la ff Jazz Band, che da ormai sei anni è un habitué del programma musicale mattinatese, e la più recente Marching Band.

E allora non resta che augurare un Buon Compleanno all’Associazione Bandistica di Mattinata con la speranza e la promessa di festeggiare in musica il ventennale, non appena questo brutto periodo sarà finito.