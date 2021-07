L’Assessore Rignanese: “Riduzioni fino al 50% sulla TARI per le attività commerciali”

Una bella boccata d’ossigeno, nel momento cruciale della ripartenza dopo un periodo prolungato di difficoltà causa pandemia, per le attività commerciali di Monte Sant’Angelo che nel 2021, grazie alla Delibera n. 29 del Consiglio Comunale del 2 luglio scorso, potranno beneficiare di una sostanziale e sostanziosa riduzione della tariffa TARI (tassa sui rifiuti) in una percentuale che (a seconda delle categorie, classificate come “non domestiche”) va dal 20 al 50%.

Dopo l’annuncio dell’approvazione del piano di rilancio commerciale e turistico del centro storico http://www.montesantangelo.it/evidenza.php?long_news=2415&cat=Territorio (che sarà presentato martedì 20 luglio alle ore 19 nella sala conferenze della Biblioteca comunale) e le agevolazioni del 75% su IMU, TARI e suolo pubblico per 5 anni per chi investe nel centro storico http://www.montesantangelo.it/evidenza.php?long_news=2417&cat=Territorio sono previste altre agevolazioni per le attività commerciali della Città dei due Siti UNESCO.





La riduzione pari al 50% della tariffa TARI riguarderà alberghi con ristorante; alberghi senza ristorante; bed & breakfast; negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli; negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie.

La riduzione pari al 30% della TARI sarà applicata ad attività artigianali di produzione beni specifici; bar, caffè, pasticceria; banchi di mercato genere alimentari.

La riduzione della tariffa nella percentuale pari al 20% interesserà autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; esposizioni, autosaloni; musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi; uffici, agenzie, studi professionali; banchi di mercato beni durevoli; attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista; carrozzeria, autofficina, elettrauto.

Inoltre, la riduzione della tariffa complessiva TARI pari al 30%, sarà applicata anche alle altre attività che, pur in assenza di dirette disposizioni restrittive, hanno subito, a seguito dell’emergenza sanitaria, una diminuzione del fatturato su base annua tra il 2020 e il 2019 di oltre il 30%.

“Gli imprenditori e gli operatori vanno ascoltati e sostenuti ora più che mai, in questo momento delicato in cui si sta provando a rialzare dopo che la pandemia ha messo in ginocchio l’economia di tutto il mondo – spiega l’Assessore allo Sviluppo economico e al Bilancio del Comune di Monte Sant’Angelo, Generoso Rignanese, che aggiunge – “L’Amministrazione comunale con la sensibile riduzione della tariffa TARI ha voluto dare un altro sostegno concreto alla categoria, dopo aver già concesso, dall’inizio di maggio e sino a fine ottobre, l’esenzione del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico, certi che questi aiuti consentano maggiore slancio e fiducia alla ripresa ed alla buona riuscita di questa stagione turistica”.

www.montesantangelo.it