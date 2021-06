L’Assessore regionale all’agricoltura Pentassuglia a Manfredonia presso Olearia Clemente per evento su DOP Dauno

Olio, Grano e Pomodoro 3 prodotti della Capitanata che vanno tutelati. Pentassuglia assessore regionale all’agricoltura intervenuto presso un importante evento per la promozione della DOP Dauno svoltasi il 10.06.2021 presso la Olearia Clemente di Manfredonia. “Noi possiamo e dobbiamo parlare solo di tutela della qualità in Puglia, sono fermamente convinto nel lavoro dei reparti della repressione frodi. Non ci sarà storia, non ci sarà tregua per le frodi. Dobbiamo tutelare le nostre tipicità e la qualità che la terra pugliese produce.” “Un mese e mezzo fa abbiamo mandato una nave di grano che non rispettava i requisiti, su queste cose non transigo. Ho anche rafforzato l’ufficio fitosanitario.” “Per la tutela del pomodoro pugliese abbiamo fatto un grande lavoro come territorio, c’è una grande opportunità, quella di trasformare il prodotto qui in Puglia e noi saremo accanto ai produttori. Finanzieremo oltre il PSR, è una novità assoluta per l’agroalimentare.“

Il10 Giugno si è tenuto, presso il nuovo stabilimento di produzione, il primo dei 2 appuntamenti organizzati dal Consorzio Daunia Verde per la valorizzazione dell’Olio extra vergine d’oliva Dop Dauno. Un momento di riflessione su una grande ricchezza del nostro territorio e sull’importanza del sistema consortile, al fine di valorizzare e promuovere il marchio di certificazione Dop. Tra le diverse personalità intervenute, anche l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, il Presidente di Unioncamere Puglia Damiano Gelsomino, il Presidente del Parco Nazionale del Gargano Pasquale Pazienza, il Commissario prefettizio di Manfredonia Agostino Soloperto, il Sindaco di Mattinata Michele Bisceglia, il Presidente del Galdaunofantino Michele D’errico, l’On Francesca Troiano e il Consigliere regionale Paolo Campo. A fine evento una rappresentanza selezionata di allievi chef degli istituti alberghieri locali, hanno deliziato gli ospiti con alcune pietanze tipiche come la panzanella, apprezzatissima per la sua semplicità e freschezza, e per la capacità di rimandare a tempi e sapori di una volta.

Il primo evento in sicurezza dopo le lunghe chiusure dovute al Covid, un importante appuntamento per discutere del principe della tavola pugliese, l’Olio Extra Vergine di Oliva presso una delle aziende leader in Italia per la produzione di Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano, Biologico e Dop Dauno Gargano.