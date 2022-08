L’assessore Pennella sulla consigliera Fresca: “Conta quello che si fa, non quello che si dice”

Conta quello che si fa, non quello che si dice. Pragmatismo, delicatezza e discrezione devono contraddistinguere l’agire dei rappresentanti delle Istituzioni nello svolgimento del servizio ai cittadini, in particolar modo rispetto quelli più fragili.

I diritti umani vengono negati e vilipesi quando sono oggetto di strumentalizzazione politica.

In qualità di assessore comunale al Welfare invita la consigliera Giulia Fresca, allorquando venga interessata da un cittadino che lamenta una presunta inefficienza del servizio sociale, ad interfacciarsi con gli uffici del servizio comunale per comprendere le reali situazioni.

Invece, no …È molto più trionfale mettere un commento su Facebook con cui si accusa il Comune “per i diritti umani negati e vilipesi”. Atteggiamento, quest’ultimo sempre riprovevole, ma che lo è ancor di puoi quando è posto in essere da chi dovrebbe rappresentare in maniera istituzionale una parte della popolazione.

Ringrazio, invece, altri consiglieri e di maggioranza e di minoranza che mi segnalano prontamente situazioni di difficoltà sociale al fine di creare una rete in grado di intercettare e poter di conseguenza rispondere prontamente alle esigenze dei nostri cittadini, per le quali gli uffici dei servizi sociali, nonostante il numero ridotto di personale, continuano con abnegazione a lavorare.

Avv. Grazia Pennella