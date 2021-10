L’Assessora Rosa Barone e il candidato Sindaco di Manfredonia Raffaele Fatone sul progetto Puglia Capitale Sociale 3.0: ‘Darà forte impulso al terzo settore di Manfredonia e a chi si spende per questa città’

Oggi alla presenza dell’Assessora al Welfare per la Regione Puglia Rosa Barone ho avuto il piacere

di presentare alla cittadinanza sipontina il bando ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’ che metterà a

disposizione ben 8.6 mln di euro per i servizi sociali e le organizzazioni di volontariato della nostra

Regione.



Tutti coloro che si sono spesi tanto in questi due anni di terribile pandemia ed ancora oggi lavorano

alacremente per aiutare chi si trova in difficoltà meritano di essere a loro volta aiutati.



Nella nostra città sono tante le famiglie che necessitano di aiuto, lo chiedono sopratutto per i propri

figli ed io sono fortemente convinto che la politica debba essere in continuo ascolto e non perdere il

contatto con le realtà maggiormente disagiate.



Ed è proprio per questo che tengo molto a rendere noto questo progetto a tutte quelle associazioni di

promozione sociale che possono usufruirne attraverso due linee di finanziamento: fino a 40mila

euro per progetti di innovazione e fino a 8mila euro per i rimborsi delle spese sostenute.



I servizi sociali, come giustamente ha tenuto a sottolineare l’Assessora Barone, devono diventare

parte integrante della politica attiva e della realtà quotidiana per essere vicini ai cittadini e questi

finanziamenti vogliono proprio assicurare la presenza costante dei servizi sociali all’interno della

rete cittadina senza permette mai che qualcuno resti indietro.



Raffaele Fatone Sindaco