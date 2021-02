L’ASD “Pesca senza barriere” cresce grazie a “Marina del Gargano”: acquistato gommone attrezzato per diversabili

Il mare che non ha confini, l’acqua che rende tutti indistintamente uguali e liberi, lo sport come inclusione sociale e terapia naturale.

Un bel connubio tra associazionismo ed imprenditoria al servizio del territorio e delle sue necessità sta crescendo e si sta distinguendo a Manfredonia, tanto da porre le basi per un innovativo progetto di più ampio respiro che strizza l’occhio, oltre che all’inclusività, anche alla promozione turistica.

La bella storia di solidarietà giunge da “Marina del Gargano” Porto turistico di Manfredonia, la cui nuova governance dei fratelli Gelsomino, ha permesso, attraverso la concessione di utilizzo gratuito di alcune aree, la nascita e la crescita dell’ASD “Pesca senza barriere”, associazione guidata da Francesco e Antonio Impagnatiello (padre e figlio, rispettivamente Presidente e Vice Presidente) artefici di un progetto solidale che riesce ad unire ed interessare sia gli appassionati di pesca che i ragazzi disabili; questi ultimi vengono ospitati ed introdotti alla pesca, grazie all’attrezzatura fornita dall’Associazione.

“Ringraziamo i fratelli Gelsomino che con la loro sensibilità ed altruismo ci hanno concesso gratuitamente un’area del Marina del Gargano per lo svolgimento delle attività con le persone diversabili ed i bambini. Qui si può fare pesca sportiva e divertirsi facendo sana e reale socialità – dichiara Antonio Impagniatiello – . Vista l’ottima riuscita delle attività di allenamento e ludiche in banchina, abbiamo deciso di acquistare un gommone attrezzato ormeggiato qui al Porto turistico di Manfredonia per consentire a tutti i nostri associati, soprattutto i nostri ‘ragazzi speciali’ , di scoprire la bellezza del nostro mare e del Gargano”.

L’ASD “Pesca senza barriere”, infatti, organizza uscite in snorkeling pesca e gite turistiche in gommone. Le prenotazioni si effettuano in sede per i mesi di giugno, luglio e agosto. Non ci sono limiti di età; le uscite organizzate con skipper esperti. Orari 7-13 con colazione, bevande ed esche per pescare. L’attività é completamente gratuita per i diversabili soci dell’Asd.