L’arte sul web

Per gli amanti dell’arte, sul web è possibile trovare idee uniche ed originali. Tanti i siti specializzati nella vendita di quadri, di tele o di arazzi, disponibili online.

Negli ultimi tempi su internet, i siti che si occupano di arte e di compravendita di quadri, sono aumentati notevolmente. Tante le piattaforme e-commerce su cui comprare quadri ed oggetti d’arte.

Il merito più grande del web è stato quello di avvicinare una fetta sempre più grande di pubblico all’arte, che non è più un mondo chiuso ma qualcosa di accessibile a tutti. Oggi, non solo si sceglie la rete per cercare informazioni, ma anche per acquistare quadri ed opere d’arte. In tanti, infatti, preferiscono gli acquisti online. Ovviamente ricercando siti sicuri e professionali, gestiti da esperti del settore o direttamente dagli artisti.

Gli acquisti online costituiscono l’8% del mercato globale dell’arte e si stima che questo mercato crescerà sempre di più e riguarda quadri, quadri moderni su tela, stampe e poster. Tante sono le idee e le proposte per arredare ogni ambiente secondo il proprio stile.

Una tela, un quadro o semplicemente un poster sono in grado di cambiare aspetto a qualsiasi stanza, regalandogli uno stile unico, sia esso classico o moderno. Ogni quadro rispecchia la personalità di chi lo acquista e le proprie preferenze.

I siti che si occupano di arte e di vendita di quadri online, sono in grado di proporre, come vere e proprie gallerie d’arte, opere originali e selezionate. Consigliare il quadro giusto, discutere di arte, scambiare notizie e curiosità, saperne di più, mettersi a disposizione dell’utente creando delle community frequentate da artisti, esperti ed appassionati.

Il web, in tal senso, è diventato l’ambiente ideale per gli artisti che vogliono farsi conoscere e presentare al pubblico le proprie opere, e per gallerie d’arte che possono esporre virtualmente i quadri. Oggi, infatti, buona parte degli acquisti delle opere d’arte avviene proprio online.

Come per qualsiasi altro shop, anche un e-commerce dedicato all’arte deve possedere determinate caratteristiche. Dev’essere organizzato e classificato per categorie, avere una navigazione chiara e rapida, immagini di alta qualità, con le quali poter apprezzare le opere, schede prodotto dettagliate, la possibilità di far intraprendere al visitatore un tour virtuale. In poche parole, visitare una galleria d’arte on line, dev’essere un’esperienza che si avvicina il più possibile alla realtà, perchè acquistare un quadro non significa solo abbellire ed arredare uno spazio, ma soprattutto fare un investimento.

Prima di ogni acquisto è sempre consigliabile raccogliere quante più notizie utili sul sito che si vuole consultare, per acquistare in maniera affidabile e sicura.

L’arte senza cornici

Il mondo del web, con i social, i blog, gli e-commerce, i siti specializzati, è il luogo ideale per promuovere progetti artistici, incrementare la rete di relazioni e trovare nuove opportunità. Internet offre diversi canali per raggiungere nuovi utenti e farsi conoscere. Lo sa bene chi sfrutta il web per parlare di sé e vendere la propria arte.

Artisti, artigiani e semplici appassionati che trasformano un hobby o una passione, in una piccola attività.

Le idee sono davvero tante e per tutti gusti. Come le t-shirt dipinte a mano.

Dai quadri, l’arte arriva sulle t-shirt. Magliette che ritraggono soggetti personali, opere d’arte importanti, disegni realizzati dall’utente stesso, ricordi, pensieri e passioni, gli amici a quattro zampe o il personaggio preferito.

Qualsiasi sia il tema, un dipinto a mano su una t-shirt è capace di raccontare la propria personalità. Un’idea unica ed originale per chi decide di indossare l’arte.