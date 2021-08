Laricchia presenta proposta di Legge per l’abolizione dell’assegno di fine mandato dei consiglieri regionali pugliesi

“La mia proposta di legge: basta un rigo per cancellare la vergogna di agosto accaduta in Regione Puglia .

La vergogna pugliese di agosto ha indignato tutti: mentre molti portavoce comunali si sono rivolti a Giuseppe Conte per denunciare quanto hanno combinato alcuni consiglieri regionali del M5S, tanti attivisti e cittadini di qualsiasi estrazione politica hanno fatto partire delle petizioni online e stanno organizzando delle manifestazioni per chiedere l’abolizione dell’assegno di fine mandato ai consiglieri regionali, introdotto con un colpo di mano durante l’ultima seduta estiva. Diversi, sono stati anche i politici, passati e presenti, che hanno voluto prendere le distanze da questo imperdonabile comportamento da casta. Quale cittadino può avere la sorpresa della garanzia di un gruzzoletto di 35mila euro che appare di colpo sul suo conto corrente, senza aver accantonato un solo euro?

Quale cittadino può decidere di assegnarsi dei soldi pubblici, così, motu proprio?

Nessuno, tranne alcuni politici che decidono di agire da casta. Portare la voce di tutte queste persone indignate significa una sola cosa: abolire l’assegno di fine mandato, così come è stato introdotto. Con una legge regionale che cancella la schifezza d’agosto. Ho presentato la proposta di legge, il cui testo è più breve del titolo. Adesso servono “solo” i voti della maggioranza dei consiglieri regionali affinché diventi legge. Per questo, serve un ulteriore sforzo dei cittadini che si stanno mobilitando fuori dal “palazzo” .Prepariamoci a far sentire la voce dell’opinione pubblica.

Antonella Laricchia – consigliere regionale