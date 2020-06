Laricchia (M5S): “No all’alleanza con Emiliano”

Il #M5S in #Puglia è alternativo alla mala politica della destra e della sinistra. Basta sciocchezze.

Emiliano? Un pericolo per la Puglia. Qui è spiegato, in parte, il perché: bit.ly/EmilianoUnPericoloPerLaPuglia RIBADIAMO L’OVVIO ogni 2-3 giorni, viste le sciocchezze che siamo ancora costretti a leggere su alcuni media.Il Movimento 5 Stelle Puglia si presenta come ALTERNATIVA ALLA MALA POLITICA DI DESTRA E DI SINISTRA (che in questi decenni ha fatto tanti danni al nostra Regione), in coalizione con la SOCIETÀ CIVILE.

EMILIANO [che negli anni ha imbarcato di tutto, dall’estrema destra all’estrema sinistra, “incappando” (senza mai fornire adeguati chiarimenti) anche in un suo candidato sostenuto dai voti di un clan della mafia barese (come confermato da sentenze di primo e secondo grado)] e FITTO e le loro coalizioni rappresentano IL PEGGIO DELLA POLITICA PUGLIESE, una pseudo sinistra è una pseudo destra che DA ANNI VANNO A BRACCETTO in Consiglio Regionale, facendo danni che pagheremo per decenni in Puglia (Nuova Sede del Consiglio Regionale, DEA di Lecce, PSR, FEAMP, Xylella, ecc… disastri iniziati da Fitto e continuati da Emiliano, con tutta la loro “corte dei miracoli”).

Se la Puglia vuole rinascere, deve CAMBIARE LA CLASSE DIRIGENTE, che in questi anni l’ha affossata.Basta chiacchiere sui giornali e basta bufale di alleanze tra il M5S e la vecchia politica in Puglia.

Ora è iniziata la giostra dei SONDAGGI FARLOCCHI, per condizionare l’opinione pubblica a votare il solito bipolarismo distruttivo destra-sinistra. Il MoVimento 5 Stelle vuole produrre 5 ANNI DI RIFORME, IMPOSSIBILI CON LA PSEUDO SINISTRA E LA PSEUDO DESTRA di Emiliano e Fitto.

Noi stiamo lavorando per la #PugliaFutura, per migliorare la qualità della vita dei pugliesi, facendo della PUGLIA, la PRIMA REGIONE 5 STELLE D’ITALIA. Stiamo lavorando su PROGRAMMA e TEMI e questi parlano solo di poltrone.

Chi invece , a destra e sinistra, vuole fare del bene alla nostra Puglia, stia al nostro fianco, LO FAREMO INSIEME.

Antonella Laricchia su Facebook