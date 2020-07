Laricchia chiude la porta ad Emiliano: “No ad alleanze”

Sono consapevole che questa Regione non si può permettere altri 5 anni di opposizione del M5S e non è possibile alcuna alleanza sia tecnicamente che politicamente. Siamo stati i primi ad aprire ad altre forze politiche mettendo al centro temi e requisiti di legalità a cui non deroghiamo. Proposte per il diritto allo studio, per ristrutturare sanità e creare politiche attive del lavoro, internazionalizzazione, infrastrutture. Le poltrone non ci interessano, l’abbiamo dimostrato 5 anni fa rinunciando agli assessorati e lo ribadiamo a gran voce ora” lo ha dichiarato nella giornata la candidata alla Presidenza Regionale del Movimento 5 Stelle Laricchia.