L’ArciVescovo di Bari e il rettore della Chiesa Ortodossa insieme nella preghiera nella cripta di San Nicola di Bari

L’Arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, e il rettore della Chiesa ortodossa russa di Bari, padre . Viacheslav Bachin, sabato prossimo 26 febbraio pregheranno insieme nella cripta della Basilica di San Nicola a Bari sulla tomba del santo per invocare la pace nella regione del Donbass in Ucraina.

“La Chiesa di Dio che è in Bari-Bitonto, che custodisce le reliquie del santo vescovo taumaturgo Nicola, avverte particolarmente l’interiore appello e responsabilità ad essere testimone di comunione tra Oriente e Occidente”. Per tale motivo, si legge in una nota appena diffusa dall’arcidiocesi, “l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, e il rettore della Chiesa ortodossa russa di Bari, p. Viacheslav Bachin, si uniranno in preghiera per impetrare a Dio il dono della pace nella regione del Donbass in Ucraina per intercessione di San Nicola, nella cripta della basilica, il giorno 26 febbraio alle ore 19.45”.

“Da quel luogo nel quale ogni giorno cattolici e ortodossi pregano uno affianco all’altro, educandosi alla pacifica convivenza e alla mutua stima, possa risuonare forte l’appello per la pace nel mondo, soprattutto in quei luoghi dove altri cristiani delle diverse confessioni si trovano a convivere assieme – prosegue la nota -. Il desiderio condiviso ecumenicamente del popolo santo di Dio, che già soffre per le conseguenze della crisi pandemica, provochi ulteriormente le coscienze affinché si trovino soluzioni diplomatiche alla crisi ucraina”.