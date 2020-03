L’appello di Michele Russo della FIAM ai Barbieri e parrucchieri della città. “Restiamo a casa”. Guarda il video.

Michele Russo noto barbiere ed acconciatore di Manfredonia, Nonché presidente FIAM (Federazione Italiana Acconciatori Misti) con un video postato oggi sulla sua pagina Facebook invita tutti i colleghi della città a restare a casa e non recarsi presso abitazioni private per tagli.

“É rischioso, dovendo noi lavorare a distanza ravvicinata con i nostri clienti”

Il messaggio è rivolto ovviamente anche a tutti i clienti di tutti i Barbieri e Parrucchieri “Non chiedete un taglio in questi giorni, neanche in modo amichevole, rispettiamoci reciprocamente.” “Non fate entrare persone a casa vostra, tutelatevi”

“Non è un buon periodo per nessuno e ovviamente neanche per noi Barbieri che viviamo di tagli e di acconciature Comprendete la nostra posizione e rispettate il consiglio di Restare a Casa.”

Afferma Michele Russo “Con questo video voglio invitare tutti i miei amati clienti, amici, colleghi, parenti a unirci più che mai a compiere questo grande sacrificio di” STARE A CASA” anche quando ci vediamo in disordine con i capelli lunghi e la barba non curata… Amo il mio lavoro e in questo momento non posso esercitarlo ma devo farlo… Devo stare a casa…”

Ecco il Video!: