L’appello dell’orfanotrofio di Kirovograd in Ucraina: “Ci serve tutto, aiutateci”. Bimbi nascosti in cantina

Su telegram una foto che mostra bambini in una cantina: sono gli orfani di Kirovograd. Si sono dovuti rifugiare perché la città è tra quelle bombardate dai russi. “Questa foto la devono vedere tutti, tutto il mondo”, scrivono le donne che gestiscono la struttura e che lanciano anche un appello per cibo, coperte, medicine e anche giocattoli. Un appello che non è rimasto inascoltato perché la popolazione locale è subito corsa in loro aiuto.