L’appello del vescovo di Foggia Mons. Pelvi: “esiste un commercio illegale di ostie consacrate”

Mons. Pelvi ha lanciato l’allarme: “A Foggia esiste un commercio di ostie consacrate per l’utilizzo in riti non consoni“. ​ Recentemente è stata trovata una’ ostia consacrata nella villa di Foggia, e grazie alle ricerche effettuate si è arrivati a gruppi satanici che girano per le parrocchie e che invece di nutrirsi dell’eucarestia la trattengono sotto la mascherina per farne successivamente usi impropri. Continua il vescovo di Foggia: “Abbiamo scoperto che in un mese sono state trafugare una trentina di particole, addirittura c’è un commercio di ostie consacrate per usi impropri.” Noi sacerdoti ci nutriamo l’eucarestia ma dobbiamo anche compito di custodirla con dignità e riverenza.