L’appello del Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia dott. Vittorio Piscitelli

Carissimi cittadini, carissimi giovani, carissimi manfredoniani,

avete tutti ascoltato e appreso le stringenti disposizioni emanate dal Governo, a testimonianza che stiamo vivendo un momento serio, di altissima criticità. Ciò non di meno, non dobbiamo perdere sicuramente la calma, dobbiamo riuscire a stare sereni. Quello che ci si chiede è di essere responsabili e consapevoli dei rischi che stiamo affrontando e la situazione generale che il Paese sta affrontando e di adeguarci alle disposizioni che ci vengono emanate.

Abbiamo ascoltato gli elogi della Presidenza della Commissione Europea. Io vi chiedo, come italiano, come cittadino attualmente responsabile di questa collettività che mi onoro di rappresentare e di amministrare, di meritarci tutti insieme questi complimenti.

Le misure sono richieste per combattere un nemico invisibile che si insinua nelle nostre case, soprattutto nei nostri corpi. Noi dobbiamo impedirlo con un comportamento molto semplice, rimanendo a casa. Non si chiede niente di più. Ci si chiede solo di avere a cuore la nostra salute e quella dei nostri cari e in questo modo anche di non mettere a rischio anche quella degli operatori sanitari e di tutto ciò che intorno a noi si muove per difenderci e assicurare a tutti i servizi essenziali a cominciare dagli ambulatori, dalle farmacie, anche degli esercizi commerciali per assicuravi sempre le provviste alimentari.

Come avete visto, rimarranno aperti solo i negozi per i beni di prima necessità. Questo significa che noi dobbiamo uscire di casa soltanto per queste primarie necessità, per il resto dobbiamo evitare assolutamente a prestarci a diffondere inconsapevolmente questo virus. Ve lo chiedo anche per senso di responsabilità.

Ascoltate questi saggi consigli che ci vengono dagli scienziati, dalle persone che se ne intendono, che fanno questo lavoro quotidianamente, che lo fanno per missione, per una scelta di vita. Rendiamo loro il lavoro più facile e quindi la vita più facile, evitando di intasare inconsapevolmente ospedali, pronto soccorso che invece dovranno servire per quei casi che, comunque, si verificheranno anche qui.

dott. Vittorio Piscitelli – Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia