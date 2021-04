L’annuncio del sindaco D’Arienzo: “Da lunedì vaccini nel nostro Palazzetto dello Sport a Monte Sant’Angelo”

La campagna vaccinale è entrata nel vivo.Grazie a tutto il personale sanitario dell’ASL che con fatica e sacrificio, per giornate intere, stanno procedendo spediti sui vaccini.

Visti i numeri e per organizzare meglio la logistica, quindi, abbiamo messo a disposizione dell’ASL e della Protezione civile regionale il centro vaccini in un luogo più grande e meglio organizzato.

Da lunedì 19 aprile, infatti, il centro vaccini sarà ubicato presso il nostro Palazzetto dello Sport in Via Marcisi.

Stanno terminando l’allestimento e a breve sarà completamente operativo per accogliere centinaia di persone al giorno che vorranno vaccinarsi e scegliere, così, di tutelarsi e di tutelare tutti noi da questo virus.

Perché vaccinarsi è un atto di responsabilità ma anche di generosità.

Pierpaolo d’Arienzo – Sindaco di Monte Sant’Angelo