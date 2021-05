Landella e la moglie indagati per corruzione. Il sindaco dimissionario si reca in procura

Il sindaco dimissionario di Foggia, Franco Landella sarebbe indagato per corruzione. Questo pomeriggio su sua stessa richiesta è stato ascoltato in procura a Foggia dai due magistrati titolari dell’indagine. Landella accompagnato dal suo legale, l’avvocato Michele Curtotti non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione circa il contenuto del colloquio con i magistrati. Il primo maggio scorso gli agenti di polizia hanno perquisito l’abitazione di Landella sequestrando due telefoni: il suo e quello della moglie. Pare che gli investigatori abbiano sequestrato anche settemila euro. Daniela Di Donna, dipendente comunale e moglie del sindaco dimissionario di Foggia Franco Landella è indagata con l’accusa di corruzione. Stessa ipotesi accusatoria formulata dalla procura di Foggia per il marito.

Daniela Di Donna sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati dopo la perquisizione effettuata, il primo maggio, nell’abitazione di famiglia quando gli investigatori hanno sequestrato il telefono cellulare del sindaco dimissionario e della moglie. Nella stessa perquisizione gli inquirenti hanno sequestrato una somma di denaro di circa settemila euro. “La mia assistista – ha riferito l’avvocato Giulio Treggiari, legale di Daniela Di Donna – è convinta dell’innocenza del marito e della sua estraneità ai fatti. Ha lasciato l’ufficio di gabinetto del Comune di Foggia proprio per sgomberare il campo da ogni sospetto”. Nessun commento sull’oggetto dell’inchiesta. I legali di Landella e della moglie Di Donna, gli avvocato Michele Curtotti e Giulio Treggiari, ribadiscono solo che “si trattano di fatti coperti da segreto istruttorio”. Intanto ieri pomeriggio il sindaco dimissionario Franco Landella ha chiesto ed ottenuto di essere ascoltato dai magistrati della procura di Foggia che lo hanno indagato con l’accusa di corruzione.