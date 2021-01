L’andamento Covid ad Apricena da marzo ad oggi

Il Sindaco di Apricena comunica che l’ultima rilevazione giunta dalla Prefettura sui positivi al COVID-19 è del 27 gennaio 2021 e riporta 126 cittadini positivi al tampone. Da marzo 2020 al 27 gennaio 2021 sono giunte al protocollo comunale n.137 rilevazioni sui dati. Nei mesi scorsi, con cadenza di 10-15 giorni il Sindaco ha comunicato tali dati sui profili ufficiali o nelle varie dirette fb, al fine di aggiornare, con equilibrio e senza inutili allarmismi, la nostra cittadinanza. In allegato la tabella riepilogativa di tutte le segnalazioni giunte dalla Prefettura e il grafico che raffigura l’andamento del numero dei positivi. Il picco massimo si è avuto nei giorni scorsi (17 gennaio, con 175 positivi), al momento la curva sembra assumere un andamento di discesa.

SI INVITA LA CITTADINANZA A CONTINUARE AD ASSUMERE ATTEGGIAMENTI RESPONSABILI.

Siamo ancora in piena emergenza, ci attendono ancora settimane difficili prima che il vaccino possa essere somministrato alla popolazione.

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale lavorano ogni giorno per garantire servizi e assistenza alla città. Le attività amministrative si svolgono regolarmente e con la solita intensità, senza nessun problema o impedimento. Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il corpo dei dipendenti comunali per il senso di responsabilità dimostrato in questi mesi. Continuiamo a darci forza l’un l’altro, insieme supereremo questo brutto momento. #CoraggioApricena#SiamoUnaForza



Il SINDACO Ing. Antonio Potenza