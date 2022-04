L’Amministrazione Pitta tende la mano al mondo agricolo impegnandosi ad aumentare l’indice di fabbricabilità per favorire le attività agricole ed imprenditoriali

Aumentare l’indice di fabbricabilità per favorire le attività agricole ed imprenditoriali. Con questo obiettivo, il Consiglio comunale, facendo propria la proposta della maggioranza che sostiene l’Amministrazione Pitta, tende la mano al mondo agricolo.

Con delibera approvata nell’ultimo Consiglio comunale (20 aprile 2022), l’assise ha infatti fornito atto di indirizzo al Dirigente del V settore di variare il piano urbanistico generale in relazione agli indici di fabbricabilità nelle zone agricole e comunque nella direzione di quanto previsto nella L. R. N. 20/2021, art. 12 comma 3 lett e) ter, così come modificata dall’art. 51 del 31.12.2021 è n. 28/2016, tenuti in debita considerazione i riscontri che gli uffici regionali forniranno ai quesiti formulati con comunicazione del 13. 4.2022.

Il Consiglio comunale si è impegnato, altresì, a trattare l’argomento nella prima seduta utile dopo l’ottenimento dei chiarimenti richiesti.