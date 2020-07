L’alluvione che imperversò su Manfredonia (15 luglio 1972)

LA sciagura imperversò su Manfredonia la mattina del 15 luglio 1972. Fra le cause: l’abbandonante pioggia notturna, talmente copiosa da far riversare l’acqua sull’intero abitato. In particolare fu colpito il centro della Città: nella foto i locali del fotografo Gino Losciale in Corso Manfredi. Le conseguenze furono gravissime nella zona di via Torre Santa Maria e nelle vie dei dintorni. La forza dell’acqua procurò la rottura degli argini del fossato. Spaventoso il bilancio: 4 morti, 20 feriti con 1.000 senzatetto. La velocità delle acque originò un’onda impetuosa di fango e terra; il forte nubifragio scaricò circa 6 milioni di metri cubi d’acqua su un’area poco più superiore a 40 chilometri quadrati.

Al centro della città l’altezza delle onde e fango raggiunse un livello di 1.25 metri; la mattina dopo, quando il sole iniziò a splendere nel cielo triste, Manfredonia si trovò devastata, sottosopra, tinta di grigio e marrone del fango, mentre il paese piangeva.

A cura di Claudio Castriotta

VIDEO



Video di Antonio Notarangelo

FOTOGALLERY archivio MATTEO NUZZIELLO