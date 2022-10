L’allarme dei pescatori dell’adriatico, “L’Europa ci autorizzi a pescare le vongole”

«Non bastavano la moria dei molluschi bivalvi dovuta al caldo di questa estate e la crisi energetica che ha portato il prezzo del gasolio alle stelle. Un’altra tegola sta per cadere sulla testa dei pescatori della famosa vongola adriatica” le parole di Domenico Guidotti, presidente Federcoopesca Molise, il problema riguarda tutti i pescatori dell’adriatico.

A fine anno scade la deroga dell’UE sulla dimensione minima delle vongole. In passato l’unione europea aveva vietato la pesca dei molluschi al di sotto dei 25 millimetri ma i consorzi delle Vongole di tutto l’adriatico, di concerto con il Ministero competente con risultati scientifici hanno dimostrato che nel mar ’adriatico la venus gallinae non supera detta misura; infatti quando raggiungono i 22 millimetri non crescono e muoiono.

È cominciato la scorsa settimana l’iter per l’approvazione del regolamento delegato con cui la Commissione Europea propone la proroga della taglia per altri 3 anni e, come da programma, la delegazione degli europarlamentari spagnoli in commissione pesca del Parlamento Europeo hanno già dichiarato guerra a vantaggio dei loro molluschi.

Una situazione che mette in forte preoccupazione la flottiglia delle draghe idrauliche molisane riunite in consorzi, la mancata deroga darà un duro colpo al comparto pesantemente aggravato dalla pandemia e dal caro gasolio».

Fonte: Termolionline