L’alba sul Porto Alti Fondali di Manfredonia: arriva la Saesif?

Un investimento di 400 milioni di euro e 200 assunzioni. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno la “Saesif”, azienda con sede a Cipro, avrebbe presentato un importante progetto di rilancio del Porto Alti Fondali di Manfredonia anche attraverso la messa in funzione dei famigerati nastri trasportatori.

La “Seasif” sarebbe, dunque, pronta ad un’operazione imponente di cui sarebbe formalmente già informati l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (guidato dal Presidente Ugo Patroni Griffi), l’Agenzia delle Dogane e l’ASI Foggia (per le aree retroportuali). La “Seasif”è specializzata nella lavorazione di materie prime e a Manfredonia vorrebbe portare la lavorazione di bentonite, una sostanza minerale che può essere impiegata per diversi scopi tra cui l’incamiciatura dei pozzi e la farmaceutica.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno l’azienda ha presentato una manifestazione di interesse per l’utilizzo in concessione del Porto Alti Fondali e per l’insediamento i un’attività industriale di trasformazione minerale già inserita nella Zona economica Speciale ( Zes) Interregionale adriatica e Zona franca doganale (Zdf).

A stretto giro dovrebbe arrivare il deposito della proposta e la pubblicazione della domanda ufficiale, a cui poi dovrebbe seguire il via libera della Regione Puglia.