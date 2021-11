L’ago della bilancia diventa Raffaele Fatone. “Dato storico, uno dei più alti della Puglia”

l dato di #Manfredonia mi riempie di orgoglio.

Raffaele Fatone ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio di aver guidato una coalizione competitiva in un territorio che storicamente ha sempre rappresentato una roccaforte per il nostro #M5S.

DA SOLI ci attestiamo intorno al 20%.

A lui e a tutti i candidati vanno i miei complimenti per questo risultato di lista e di coalizione, accompagnato da un grazie alle civiche che ci hanno accompagnato in questo percorso.

Sicuramente è un dato tra i più alti in Puglia. Raffaele ha davvero lottato con i suoi candidati in maniera egregia: per lui ci ho messo la faccia subito e continuerò a farlo, per un territorio come il nostro che davvero merita un riscatto che il M5S può contribuire a restituire.

Mario Furore – Europarlamentare M5S