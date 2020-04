L’A&G Vitulano RisparmioCasa dona prodotti destinati ai nostri amici a quattro zampe all’Enpa di Manfredonia

Non dimentichiamoci dei nostri amici a quattro zampe

L’A&G Vitulano RisparmioCasa è scesa in campo per aiutare l’Ente Nazionale Protezione Animali di Manfredonia in questi giorni di emergenza da Coronavirus .

L’azienda di Manfredonia riferimento nei segmenti dell’igiene della casa e della persona ha fatto una donazione all’ENPA di prodotti destinati ai nostri amici a quattro zampe.

L’Ente esprime i suoi ringraziementi verso l’azienda :

“Ringraziamo la società per questo gesto di aiuto e sostegno a favore dei nostri amici a quattro zampe per la fornitura di mangime umido e secco , in un momento in cui l’emergenza dovuta dalla diffusione del Covid-19 ha azzerato le attività sociali . I gesti concreti come questo – sottolinea l’Enpa – indicano un nuovo orizzonte di solidarietà e di speranza “



#AltriEroiEnpa #Manfredonia #insiemecelafaremo

Comunicato Stampa ricevuto da A&G Vitulano RisparmioCasa