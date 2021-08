L’aereo americano imbarca tutti sull’aereo prima di partire anche se non c’è posto

Ha fatto il giro del web la foto che ritrae quasi 800 passeggeri sull’aereo americano decollato dall’Afghanistan al momento dell’occupazione dei talebani.



negli attimi concitati in cui in aereoporto in moltissimi si sono riversati sulla pista i soldati americani hanno imbarcato quasi 800 passeggeri pur di salvarli.