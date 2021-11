Lady Gaga incanta il pubblico italiano a ‘Che tempo che fa’

Ospite di Che Tempo Che fa, condotta da Fabio Fazio su Rai 3 si é dimostrata disponibile e simpatica.

Nel vedere scorrere le immagini di una clip che mostrava i suoi successi, Lady Gaga, che non ha mancato di ricordare le proprie origini italiane (la famiglia è siciliana) ha trattenuto a stento le lacrime vedendo le tappe della sua carriera (compreso anche il video con Zombie boy, il modello di Born this way, recentemente morto suicida e le immagini tratte dal film A star is born per il quale ha vinto l’Oscar per la miglior canzone).



La cantante ha presentato il film House of Gucci, che ripercorre le vicende del 1995, l’assassinio di Maurizio Gucci. Il nuovo film di Ridley Scott la vede protagonista. Lady Gaga veste i panni di Patrizia Reggiani nella sconvolgente storia della famiglia della casa di Alta Moda italiana.

Il film uscirà nelle sale il 16 dicembre con un cast stellare che include Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Selma Hayek e Jared Leto.

Ha ricordato inoltre tutti i suoi album, soprattutto l’ultima esperienza con Tony Bennet (con il quale aveva già inciso un precedente album di standard) ai vertici delle classifiche.