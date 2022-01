L’Accademia Musicale “Umpf ” di Manfredonia, rende omaggio all’indimenticabile voce di Dolores Mary Eileen O’Riordan dei Cranberries

L’Accademia Musicale “Umpf “ di Manfredonia, rende omaggio all’indimenticabile voce di Dolores Mary Eileen O’Riordan, cantautrice e chitarrista irlandese. Cantante del noto gruppo musicale dei Cranberries, scomparsa il 15 Gennaio del 2018 a Londra.

L’Accademia musicale “Umpf” vede come protagonisti i suoi allievi in tutta la loro sensibilità e creatività, educandoli in un percorso artistico e musicale fra passato e presente. Gli insegnanti della scuola di musica, promuovono attraverso la socializzazione e l’ educazione: l’apprendimento di valori, competenze, abilità e linguaggi differenti.Nella piena valorizzazione della personalità di ogni allievo!