La Webbin Angel Manfredonia ai nastri di partenza nel campionato di Promozione.

Ripartenza, la parola più usata nel 2021!

Dopo l’ultima gara senior del 5 marzo 2020, C Gold con Monteroni, la Giuseppe Angel ritornerà sul parquet per disputare un campionato senior il 28 novembre 2021, sul campo di Bitritto.

Attori diversi, palcoscenico diverso, ma scelta per raggiungere obiettivi sempre diversi.

Il roster che formerà la squadra guidata da coach Carbone, coadiuvato dallo staff del settore giovanile, è un mix di ragazzi provenienti dal settore giovanile e di ragazzi locali che hanno sposato il progetto.

Le gare casalinghe di si svolgeranno presso la palestra comunale di via Dante Alighieri il sabato alle ore 18:00.

L’esordio casalingo sabato 4 dicembre, con la Fiore di Puglia Ruvo.



Sarà sicuramente una stagione difficile e speriamo ricca di soddisfazioni per i nostri colori.

Roster Webbin Manfredonia



🏀TOTARO NICOLA G 2006🏀BASTA PIETRO PM 2006🏀SEGRETO VINCENZO PM 2006🏀GENTILE GIOVANNI PM 2005🏀FALCONE LEO AG 2005🏀VAIRA LEONARDO AG 2005🏀DACCHILLE GIANNI G 2005🏀PRENCIPE ANGELO G 2003🏀CIOCIOLA MICHELE G 2003🏀CASTIGLIEGO MARCO AG 2003🏀GRASSO MARCO ALA 2001🏀CARMONE ANTONIO G 1995🏀VITULANO ANTONIO PM 1993🏀AZZARONE STEFANO C 1984🏀SALUCA DAVIDE C 1982🏀MASTROLUCA FABIO C 1979



🏀CARBONE FABIO COACH🏀CIOCIOLA GIANPIO ALLENATORE🏀GRAMAZIO UMBERTO ALLENATORE🏀DOMENICO MARASCO DIR. ACC.